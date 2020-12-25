Известная певица Анна Седокова показала себя в эффектном образе и рассказала о нем

На фото красотка позировала в красном платье с прозрачными частями и корсетом. Эффектный вырез дополнил наряд, из которого можно увидеть худенькую ножку на каблуке. Волосы у Анны были распущенными, а образ завершил яркий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все просто. Я живу так, чтоб мой следующий день был лучше предыдущего.

Сегодня настал момент быть королевой. Заканчивать переживать по мелочам. Надеть свою корону и идти покорять мир. Это я тебе пишу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Даю руку, ногу, все забирай", "Красота", "Богиня", "Спасибо, Аня", "Вы сильный человек, молодец!", "Золотые слова", "Ооо, у Бузовой тоже красное было", "Аня, ты заслужила быть счастливой", "Ань, ты всегда была и будешь нашей королевой красоты, сцены и многого другого".

Мы писали, что популярная певица Анна Седокова возбудила воображение поклонников смелым образом.

На этот раз красотка надела черное платье с вызывающим декольте, под которое не надела бюстгальтер. Артистка села на ступеньках в интимном полумраке и соблазнительно приспустила бретельку своего наряда на плечо, позволив любоваться роскошным бюстом.

Напомним, Седокова бесцеремонно выставила пятую точку в пикантной позе ногами кверху

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