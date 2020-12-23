Популярная певица Анна Седокова возбудила воображение поклонников смелым образом

Как пишет Politeka.net, она разместила откровенное фото на своей странице в "Инстаграм". На этот раз красотка надела черное платье с вызывающим декольте, под которое не надела бюстгальтер. Артистка села на ступеньках в интимном полумраке и соблазнительно приспустила бретельку своего наряда на плечо, позволив любоваться роскошным бюстом. Она забросила ногу на ногу и сверкнула на фото обнаженной коленкой. Так и хочется узнать, куда в это время смотрит муж исполнительницы Янис.

В описании Анна Седокова рассказала о своих чувствах стихами музыканта Владимира Высоцкого.

"Люблю тебя сейчас

Не тайно — напоказ.

Не «после» и не «до»

В лучах твоих сгораю.

Навзрыд или смеясь,

Но я люблю сейчас,

А в прошлом — не хочу,

А в будущем — не знаю".

Ранее Анна Седокова разместила в соцсети кадры бесстыжей фотосессии в центре Москвы. Певица надела черный брючный костюм с блестящими лацканами, галстук-бабочку, а также контрастную белую шляпу, волосы она собрала в хвост. Анна Седокова также сделала себе вызывающий макияжем с красной губной помадой, который лишь подчеркнул от природы красивые черты лица. Можно заметить на снимках, что звезда ничего не надела под пиджак, даже бюстгальтер.

В таком облике Седокова прогулялась по городу при свете солнца, сверкая не только блестками, но и внушительным бюстом. Она позировала на камеру с невозмутимым выражением лица на фоне московских видов.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.