Популярная исполнительница Анна Седокова в тесном наряде заставила любоваться аппетитными формами

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Sexy look за 10 мин. 1. Делаем высокий хвост. Приглаживаем волосы лаком, а лучше гелем. Натягиваем до лучезарной улыбки. 2. Делаем высокую дулечку ( подскажите какой аналог этого волшебного слова? ) не тоже прилизываем. И делаем высотой с 7. Не гимнастическую. Важен размер. 3. Идеальный тон. 4. Очень пушистые ресницы, мы успели наклеить. 5. Быстро растушёванная коричневая стрелка. 6. Яркая помада. Мне сейчас нравится. Бардо», - говорится в сообщении.

Также Седокова рассказала, что в данном вопросе важен хайлайтер, но если только на него есть время.

« Мы не успели 🤣 8. Не забывайте про шею и тело. Если открытое платье всегда золотите ручки. Я все. Еду на корпорат. А потом ещё концерт. Обожаю пятницы ♥️», - рассказала звезда.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует, облачившись в тесный наряд и заставив своих поклонников любоваться необъятными «горбами» во всей красе.

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На своей странице в Инстаграм певица разместила фото, на котором в белых обтягивающих одеждах эффектно разлеглась в кресле снежной королевы, в волю дав насладиться всем своей выдающейся фигурой.

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