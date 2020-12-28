Известная певица с украинскими корнями Анна Седокова похвасталась идеальным загаром, облачившись в один халат
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«А у вас есть любимая процедура на выход? Перед важными событиями и, конечно же, перед Новым годом я всегда отдаю предпочтение дермальному стимулятору…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в одном халате, демонстрируя идеальное лицо и безупречный загар.
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«Обожаю», «о, мне дерматолог каждый месяц делает такое», «бомбезный вид», «Мне кажется, лучше всего спорт, питание и холодный душ, а ещё отсутствие алкоголя а рационе. Это больше всего влияет на наш внешний вид», «как всегда прекрасно выглядите, Анна!», «безупречный вид», - пишут ее поклонники.
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На кадре Седокова позирует в смелом платье. Красотка сидит на стуле и показывает себя. После этого наряд меняется на платье с открытыми плечами и без белья. Потом появляется топ и короткие шорты. После этого звезда показала еще несколько образов. Анна каждый лук сопровождала комментарием критики.
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