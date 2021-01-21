Известная певица и бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова

Как сообщает Politeka.net, певица Анна Седокова сейчас отдыхает в жарких странах, поэтому в ее сторис в Instagram появились свежие кадры со звездой и чудесными пейзажами, которе ее окружают.

Седокова уже больше недели наслаждается райским отдыхом на морском берегу и радует фанатов красивыми снимками местной экзотики. В этот раз она добавила несколько видеороликов со своей послеобеденной прогулки по местным улочкам, хвастаясь стройными ножками и идеальным личиком.

На видео Анна Седокова снимает сначала себя, освещенную косыми солнечными лучами, а потом залитую солнцем улицу, домики и сияющую лазурь морской воды. На заднем фоне звучит расслабляющая музыка и певица вовсю наслаждается отдыхом и беззаботными буднями.

Для прогулки звезда надела широкую белоснежную рубашку поверх купальника, подвязала волосы в высокий пучок на макушке и не забыла о темных очках против солнца.

Также Анна Седокова не упустила возможности в очередной раз похвастаться своими стройными ножками, загар на которых лег красивым бронзовым оттенком, придав коже свечения.

Фанаты также могли увидеть огромный бассейн с прозрачной водой, расположенный над линией пляжа. Купаясь в таком бассейне нужно всего лишь наслаждаться видом высоких пальм, легкой ряби на морской глади и бездонным голубым небом. Сама Седокова комментирует пейзаж вопросом о том, почему здесь так красиво.

На одном из видео Анна Седокова показала, что ей сейчас не так просто, как многим могло показаться. Ежедневный соблазн, с которым сталкивается звезда,- это десятки разнообразных и калорийных "вкусняшек", которые полагаются к кофе. Но Седокова не сдаеся и пьет кофе без манящих сладостей.

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