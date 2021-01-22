В Україну після сильних морозів прийде тепла і сонячна погода
Останні дні в Україні стояли незвичні для останніх років холоди з температурою нижче -10 градусів. Однак, вже починаючи з п'ятниці, 22 січня, в країну прийде різке потепління. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Так, синоптики повідомляють, що в п'ятницю українців чекає мінлива хмарність і відсутність опадів. Невеликий мокрий сніг та дощ можливі лише на Закарпатті.
Вночі на Сході країни збережуться морози до -5...-10 градусів. У центральних і північних областях, а також у Вінницькій області вночі очікується від -1 до -3 градусів. В інших регіонах нічні температури будуть триматися на рівні від 0 до +2 градусів.
Вдень же середня температура по країні підніметься до + 2 ... +5 градусів. При цьому в західних і південних областях повітря прогріється до +5...+10 градусів. Найхолодніше буде, в Донецьку, Луганську, Чернігові та Сумах, де температура не перевищить вдень +4 градусів.
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У Києві в п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі збережуться морози від - 1 до -3 градусів, а вдень потеплішає до +2...+4 градусів.
Додамо, що раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що через відлигу по всій країні буде інтенсивно танути сніг, а також збільшиться ризик падіння бурульок з дахів.
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