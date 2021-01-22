Російська співачка і блогер Ольга Бузова показала нове фото після святкування 35-річчя

Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.

"Щогодини нові сюрпризи. Спасибі, що оточуєте мене любов'ю, увагою і турботою», - написала співачка.

Бузова опублікувала фото на якому відображена в піжамі з міні-шортами. Вона стоїть в оточенні квітів і тримає на руках двох маленьких собачок.

Однак, ймовірно не все так радісно. Бузова, яка так охоче хвалиться подарунками і кадрами святкування, так і не показала жодного фото з коханим Давою. Фолловери вирішили, що в їхніх стосунках знову непрості часи. У Мережі активно втішають Ольгу.

"Оля, Все Буде Добре, ви помиритеся. Видно ж як ви любите один одного", "не подужав Дава 😂 або пропіарився за рахунок Олі і тютю", "А що ж Дава подарував?", "Чот жодного смайлика від Дави", "відписалися один від одного", "а де подарунок від Дави?", "З Давай посварилися?", "Як тільки у Олі, закінчується відносини, у неї фото тільки з вихованцями", "і не одного поста-хваста з подарунками від Дави немає!! І на д. р не видно було..", "Ви що з Давою розлучилися?» ,- пишуть в коментарях.

Додамо, що в ЗМІ також з'явилася інформація, нібито Дава запізнився на святкування дня народження Ольги через участь в «Танцях з зірками». В результаті Бузова влаштувала Давиду скандал.

Офіційного підтвердження розставання не було, тільки натяки. По Інстаграм Дави і Ольги помітно, що щось не так.

Але є й інша версія. У мережі вважають, що це піар-хід, але є і думка, що контракт Бузової і дави закінчився. Нібито пара ніколи і не існувала по-справжньому.

"Як багато квітів, очей не відірвати", "Худиш такий, терміново харчуватися☺️ з днем народження ще раз, Олечка«,» краще б виглядало, якщо у тебе на руках були б дітки", "Нещасна жінка. Треба своїх крихт на руках няньчити вже. Вона з собаками! Шкода її", - коментують свіже фото Бузової.

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