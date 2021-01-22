Російська співачка і блогер Ольга Бузова показала нове фото після святкування 35-річчя
Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.
"Щогодини нові сюрпризи. Спасибі, що оточуєте мене любов'ю, увагою і турботою», - написала співачка.
Бузова опублікувала фото на якому відображена в піжамі з міні-шортами. Вона стоїть в оточенні квітів і тримає на руках двох маленьких собачок.
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Таємна дружина Винника забула про чоловіка, грайливо притулившись до його суперника: "Що за мужик?"
Ненафарбована Ксенія Мішина в дивній позі показала, як розслабляється без Еллерта: "Це важко, але..."
Олена Кравець з "Квартал 95" екстрено попросила про допомогу, ситуація серйозна: "Люди, будь ласка.."
Кінець січня принесе щастя п'яти знакам Зодіаку: кому буде благоволити доля
Однак, ймовірно не все так радісно. Бузова, яка так охоче хвалиться подарунками і кадрами святкування, так і не показала жодного фото з коханим Давою. Фолловери вирішили, що в їхніх стосунках знову непрості часи. У Мережі активно втішають Ольгу.
"Оля, Все Буде Добре, ви помиритеся. Видно ж як ви любите один одного", "не подужав Дава 😂 або пропіарився за рахунок Олі і тютю", "А що ж Дава подарував?", "Чот жодного смайлика від Дави", "відписалися один від одного", "а де подарунок від Дави?", "З Давай посварилися?", "Як тільки у Олі, закінчується відносини, у неї фото тільки з вихованцями", "і не одного поста-хваста з подарунками від Дави немає!! І на д. р не видно було..", "Ви що з Давою розлучилися?» ,- пишуть в коментарях.
Додамо, що в ЗМІ також з'явилася інформація, нібито Дава запізнився на святкування дня народження Ольги через участь в «Танцях з зірками». В результаті Бузова влаштувала Давиду скандал.
Офіційного підтвердження розставання не було, тільки натяки. По Інстаграм Дави і Ольги помітно, що щось не так.
Але є й інша версія. У мережі вважають, що це піар-хід, але є і думка, що контракт Бузової і дави закінчився. Нібито пара ніколи і не існувала по-справжньому.
"Як багато квітів, очей не відірвати", "Худиш такий, терміново харчуватися☺️ з днем народження ще раз, Олечка«,» краще б виглядало, якщо у тебе на руках були б дітки", "Нещасна жінка. Треба своїх крихт на руках няньчити вже. Вона з собаками! Шкода її", - коментують свіже фото Бузової.
Нагадаємо, 35-річна Бузова влаштувала Безсоромні танці в ультра-міні і поплатилася: "навіть труси видно"
Як повідомляла Politeka, іменинниця Бузова налякала змінами в зовнішності поруч з красунею-сестрою: "обличчя розплющило"
Також Politeka писала, що розповніла Бузова з новою зачіскою показала, як виглядає після Мальдів: "мене це бісить"