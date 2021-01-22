Российская певица и блогер Ольга Бузова показала новое фото после празднования 35-летия

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на микроблог артистки в Инстаграм.

«Каждый час новые сюрпризы. Спасибо, что окружаете меня любовью, вниманием и заботой», - написала певица.

Бузова опубликовала фото на котором запечатлена в пижаме с мини-шортами. Она стоит в окружении цветов и держит на руках двух маленьких собачек.

Однако, вероятно не все так радостно. Бузова, которая так охотно хвастается подарками и кадрами празднования, так и не показала ни одного фото с возлюбленным Давой. Фолловеры решили, что в их отношениях снова непростые времена. В Сети активно утешают Ольгу.

«Оля, всё будет хорошо, вы помиритесь. Видно же как вы любите друг друга», «Не осилил Дава 😂 либо пропиарился за счёт Оли и тютю», «А что же Дава подарил?», «Чот ни одного смайлика от Давы», «Отписались друг от друга», «А где подарок от Давы?», «С Давай поссорились?», «Как только у Оли, заканчивается отношения, у нее фото только с питомцами», «И не одного поста-хваста с подарками от Давы нет!! И на Д. Р не видно было..», «Вы что с Давой расстались?», - пишут в комментариях.

Добавим, что в СМИ также появилась информация, якобы Дава опоздал на празднование дня рождения Ольги из-за участия в «Танцах со звездами». В результате Бузова устроила Давиду скандал.

Официального подтверждения расставания не было, только намеки. По Инстаграмам Давы и Ольги заметно, что что-то не так.

Но есть и другая версия. В Сети полагают, что это пиар-ход, но есть и мнение, что контракт Бузовой и Давы закончился. Якобы пара никогда и не существовала по-настоящему.

«Как много цветов, глаз не оторвать», «Худыш такой, срочно питаться☝️ с днём рождения ещё раз, Олечка», «Лучше бы смотрелось, если у тебя на руках были бы детки», «Несчастная женщина. Надо своих крошек на руках няньчить уже. Она с собаками! Жаль ее», - комментируют свежее фото Бузовой.

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