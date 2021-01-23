Відома модель Кайлі Дженнер показала пишну красу в ефектному образі

На фото Кайлі позувала в сукні з чорними ниточками, які не давали бюсту вистрибнути з наряду. Волосся у дівчини були зібрані в хвіст, а руками Дженнер взялася за талію, роблячи акцент на ідеальних формах. Модель стояла біля ліжка і показувала всю свою пристрасть, роблячи кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Лисичка", - підписала смайликом фото дівчина.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт", "так", "приголомшлива", "обслуговування виглядає на день"," Люблю цю картинку"," мені здається, у Тревіса Скотта болить голова", " Моя майбутня дружина. . У наступному житті", "ти жорстокий дуже красивий кошеня звідусіль", "Об'єднане зібрання шиноби", "Немає слів тобі", "цілого світу тобі буде мало", "Красива жінка, привіт з Росії", "люди в коментарях, ви порушені".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер ефектно скупалася в басейні.

Спокусниця одягла чорне бікіні з намистинками на бретельках. Таким чином, зірка продемонструвала форми, якими неможливо не пишатися. Варто відзначити, що модель збільшила бюст і сідниці.

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