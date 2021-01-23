Актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару в шкіряному корсеті підкреслила свою привабливість

Знаменита і молода учасниця "жіночого кварталу" любить епатувати публіку стильними образами і змінювати імідж під час фотосесій. На своїй сторінці в Instagram дівчина часто показує нові кадри зі зйомок.

І хоча дівчина не змінює зачіску або колір волосся, вона завжди з легкістю демонструє модні наряди, як і в цей раз. Ірина приміряла сукню-сорочку насиченого синього відтінку, а також доповнила її шкіряним корсетом-ременем без застібок спереду. При цьому для більшої пікантності позувала зірка на підлозі, підкресливши також і довгі ніжки.

"Сиджу Така і дивлюся в своє світле майбутнє))», - написала Сопонару.

Сміливий образ сподобався шанувальникам:

"Гасіть мене😍; дуже йде. Прям твоє; Ірина ви супер!!!❤ ; Світле майбутнє точно гарантовано😁 👌; прям вогонь Іруся🔥; люблю❤️😍; цікавий образ!; Дуже красива😍; Прекрасно; а я дивлюся на тебе і бачу світле майбутнє🔥 🔥; чудово і чарівно; А ми дивимося на ваші довгі ніжки )) навіть не знаю що краще,світле майбутнє або ваші ніжки 😂».

Також Сопонару блищала в шкіряному костюмі без рукавів, а також з розпущеним волоссям і легким нюдовим макіяжем. Зірка змогла підкреслити ідеальну світлу шкіру і ніжність образу завдяки правильно підібраному кольору одягу.

"Ось цей потрясний костюм, з еко шкіри, з'явився у мене в гардеробі. Вже не дочекаюся надіти його і прикидатися Вікторією Бекхем🤪 спасибі величезне, моя талановита @dress_kolosova", - написала Ірина.

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