Актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару в кожаном корсете подчеркнула свою привлекательность

Знаменитая и молодая участница «Женского квартала» любит эпатировать публику стильными образами и менять имидж во время фотосессий. На своей странице в Инстаграм девушка часто показывает новые кадры со съемок.

И хотя девушка не меняет прическу или цвет волос, она всегда с легкостью демонстрирует модные наряды, как и в этот раз. Ирина примерила платье-рубашку насыщенного синего оттенка, а также дополнила ее кожаным корсетом-ремнем без застежек спереди. При этом для большей пикантности позировала звезда на полу, подчеркнув также и длинные ножки.

«Сижу такая и смотрю в свое светлое будущее))», - написала Сопонару.

Смелый образ понравился поклонникам:

«Тушите меня😍; Очень идёт. Прям твоё; Ирина вы супер!!!❤; Светлое будущее точно гарантированно 😁👌; Прям огонь Ируся🔥; Люблю❤️😍; Интересный образ!; Очень красивая😍; Прекрасно; А я смотрю на тебя и вижу светлое будущее🔥🔥; Превосходно и очаровательно; А мы смотрим на ваши длинные ножки )) Даже не знаю что лучше,светлое будущее или ваши ножки 😂».

Также Сопонару блистала в кожаном костюме без рукавов, а также с распущенными волосами и легким нюдовым макияжем. Звезда смогла подчеркнуть идеальную светлую кожу и нежность образа благодаря правильно подобранному цвету одежды.

«Вот этот потрясный костюм, из эко кожи, появился у меня в гардеробе. Уж не дождусь надеть его и притворяться Викторией Бэкхем🤪 Спасибо огромное, моя талантливая @dress_kolosova», - написала Ирина.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

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Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".