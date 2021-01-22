Внучка судді шоу «Танці з зірками» Григорія Чапкіса Анна Сафрончик насилу переживає трагедію, що сталася в їхній родині

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала ще одне послання своїй померлій бабусі Ліді. Італійська актриса і модель Анна подякувала всім своїм підписникам за слова співчуття і написала ще кілька приємних спогадів про бабусю.

"У тебе було сильне серце. Ти була яскравою і надійною до кінця. Спасибі за це", - зазначила Анна, згадуючи, що бабуся записувала їм відео з Києва і завжди посміхалася.

Сафрончик шкодує, що не змогла дати бабусі останньої турботи, побути з нею в останні її дні.

"До побачення, стовп мого серця", - написала Анна.

У коментарях дівчині знову принесли слова співчуття.

"Я розумію, що ти відчуваєш, і міцно тебе обіймаю", «Приношу співчуття вам і вашій родині. Я тебе дуже міцно обіймаю", "Ще 5 днів тому втратила бабусю. Співчуття", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в день смерті бабусі Анна опублікувала у себе в мережі фото з родичкою. На знімку старенька бабуся променисто посміхалася.

Нагадаємо, що трагедія в родині Чапкіса, внучка легенди "Танців з зірками" показала останнє фото:"безмірний біль втратити тебе".

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