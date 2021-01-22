Популярний Молдавський співак Дан Балан став новим відкривачем зі зйомок свого останнього кліпу

Поки артиста все ще підозрюють у романі з колегою по українському шоу "Голос країни" Тіною Кароль, сам він ніяк не коментує плітки і продовжує займатися своєю музичною кар'єрою. Новий уривок з кліпу Балана справив на прихильниць яскраве враження.

Справа в тому, що цього разу Молдавський артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нову публікацію, в якій нагадав фанатам, що сьогодні в п'ятницю відбулася прем'єра кліпу на нову пісню "дихають про кохання".

У ролику Дан Балан заспівав частину композиції з юною підопічною, яка виступає під псевдонімом Indi.

"Прем'єра, відео вже вийшло! Dan Balan & Indi- "дихають про любов", - заявив артист менше години тому.

Ось як реагують натхненні фанати:

"Дааааан, як завжди гармата💜; це комусь присвячено? Або це просто гарна пісня?; Ваау😍 💜; мій Любименький Даня😘; Ухти я вчасно🔥; На дзвінку месяцок стоїть англ.версія🔥; Супер😍; геніально, це шедевр💯; без слів!; Магія 💜; Шикарно❤️; геніально, це шедевр💯 🔥; це Ооогоонь🔥; бомба ракета💜 💫; пушкаа, але втім як зазвичай❤️; супер!!! Така синхронність👏"»

Також ми писали, що співак, який встиг придбати велику популярність в Україні і якому приписують роман з Тіною Кароль, поділився новим знімком у своєму Instagram.

На фото Балан постав в стильному образі справжнього мачо. На ньому темна сорочка і вільний чорний плащ. Співак розстебнув комір сорочки, подражнивши прихильниць своєю зухвалістю. Доповнюють його образ ланцюжка на шиї.

На фото Балан знято ніби під час танцю. Співак застиг розкинувши руки і опустивши голову вниз. У підписі до знімка артист пояснив, що опублікував його напередодні виходу свого нового кліпу.

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