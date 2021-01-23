Названа дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала яскраві сімейні кадри на відпочинку

23-річна дочка екс-дружини Потапа Наташа зараз насолоджується відпочинком на Мальдівах, де разом з нею знаходяться мама і 11-річний брат. На своїй сторінці в Instagram вона створила красиву добірку яскравих сімейних знімків і розповіла про сімейні традиції, пише Politeka.net.

Наташа Горова показала серію кадрів, де вона позує разом з мамою і братом на сонячному пляжі на тлі блакитної морської гладі. Дочка з мамою, немов подружки, веселяться і радіють безтурботній атмосфері, тримаючись за руки, обіймаючись і посміхаючись один одному.

На першому кадрі Наташа в милому білосніжному платтячку підморгує на камеру, поки її мама, Ірина Горова, нахилилася вперед і щось говорила крізь сміх. На другому кадрі мама ніжно обійняла вже дорослу дочку і з неприхованим почуттям любові поцілувала її в щічку. Наташа при цьому солодко заплющила очі і теж склала губки як при поцілунку.

Наташа на одному зі знімків підійшла до мами і міцно обхопила її руками, поки Ірина притискалася до неї плечем. На двох інших фотографіях дівчина розважалася з молодшим братом, який лежав на матраці, веселилася і сміялася разом з ним.

Названа дочка Потапа у своїй публікації розповіла про чудову сімейну традицію, яку кожен з них суворо дотримується.

"Але ж як же це круто, мати таку сім'ю з якою ви створюєте традиції - як, наприклад, помічати 10 класних речей за день",- ділиться з фанатами Наташа.

За її словами всі члени сім'ї мотивують один одного і знаходять спільні захоплення, а також вміють веселитися всі разом і жартувати.

"Найголовніше тут - це частинка "ми". Ми разом, ми улюблені і ми одне ціле. Я настільки люблю свою сім'ю - це для мене найцінніший подарунок долі. Люблю", - пише Горова.

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