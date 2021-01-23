Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала прикраси в несподіваних місцях

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото зі своїм новим мерчем, який випустила після нового хіта "Натусик, залітай на шампусик". Зірка позувала в сміливому образі з чорною футболкою поверх білої блузки і шкіряними ременями на зап'ясті.

Наташа Могилевська показала прикраси зі своєї колекції, в тому числі масивні кільця з написом "Натусик" на стиснутих кулаках. На кількох кадрах виконавиця взяла сережки і прекрепила їх спочатку до губи, а потім і до ніздрі.

"Мої дорогі, я рада презентувати свою ювелірну колекцію" Назви мене по імені", - поділилася Могилевська в описі. - "Я Натусик, а ти? Це може бути Ваше ім'я!".

Користувачі Мережі оцінили новий імідж Наталії і засипали її коментарями, як приємними, так і критичними:

"Дуже красива, стильна, модна, суперська, класна, талановита, обожнюю!!! Захват"; "дуже гарний манікюр"; " Наталя, я вас відразу не впізнала. Багата будете"; " Натусик, Ваш новий імідж це що то! Дуже кльово!"; "Який страшний макіяж";" Наташа ви тепер така силікована, чарівність втратили"; "Могилевська - це однозначно легенда, яка пронесла себе за гранями реальності, фантастики, придуманого світу, всього придуманого і все, що пов'язано з нею - нескінченно красиво... в "нескінченності-нескінченність" це все вона, любов і Натусик)))"; " ну навіщо? Навіщо ці дурні губи? Так було добре...."; "Наталя і ви туди ж, не витримали модної течії-і собі губи зробили. Вам звичайно красиво, але... втрачаєте свою індивідуальність".

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