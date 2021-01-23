26-річна американська актриса Каміла Мендес, яка прославилася завдяки ролі в серіалі " Рівердейл», поділилася кадрами з новим іміджем

Молода актриса, що стала популярною, любить привертати увагу до себе в соціальній мережі Instagram. Так, Після того, як Каміла отримала роль в молодіжному драматичному серіалі "Рівердейл", вона часто експериментувала з образами і стелею. А цього разу дівчина вирішила показати, як змінилася заради ролі і стала справжньою красунею-блондинкою.

Саме роль Вероніки принесла Камілі премію Teen Choice Awards в категорії "Актриса, яка привернула всю увагу до себе", тому дівчина намагається з усіх сил підтримувати популярність. Варто також відзначити, що сама Каміла – шатенка, але постійно фарбується в чорний заради цієї ролі.

З блондинистим кольором волосся в серіалі дівчина миготить не вперше. Таким чином Каміла натякнула на нову серію мюзикл, яку покажуть у п'ятому сезоні трохи пізніше.

"Після зйомок я планую трохи оновити свій образ, так як у мене з'явиться "свобода вибору". Можливо, навіть повернуся до коричневого кольору. Також я хотіла б спробувати зробити коротку стрижку, наприклад, по плечі або навіть коротше!",- говорила раніше Мендес про своє волосся.

Фанати відразу відповіли:

"Я так схвильований ❤️; будь ласка, скажіть мені, що Вероніка не стане секретаркою, у якої роман зі своїм босом, а потім її зловлять і змусять повернутися до своєї матері в Рівердейлі; волосся не відповідають бровам!; чому вони перетворили Вероніку в блондинку 😭; боже, сюрприз на день народження!».

Також у себе в Instagram дівчина кілька разів засвітила красеня Грейсона Воана, після чого папараці стали ловити закоханих на прогулянці. Як відомо, в кінці 2019 року Каміла розлучилася з партнером по зйомках в «Рівердейлі» Чарльзом Мелтоном. Тепер у актриси нове кохання.

Грейсон Воан, за повідомленнями західних ЗМІ, працює фотографом, який знімає знаменитостей для обкладинок журналів. До цієї роботи чоловік і сам підробляв моделлю.

Відзначається, що деякий час парочка підтримувала відносини на відстані, так як Каміла відлітала зніматися в п'ятому сезоні «Рівердейла».

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