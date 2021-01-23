Актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко схвилювали виглядом в новому сезоні серіалу "Свати"

Як пише Politeka.net, на одній з фан сторінок в "Instagram" з'явився кадр зі зйомок, на якому сім'я Будько відображена в святкових образах. Федір, який зіграв Івана Степановича, з'явився в коричневих брюках і смугастому светрі, під який надів ошатну сорочку, а Тетяна в образі Валентини Петрівни приміряла сіру блузку і кофту з яскравими візерунками, на шиї яскравою родзинкою видніється намисто з червоними і білими намистинами.

Серіальна пара відображена за святковим столом, видно, що вони вже встигли трохи випити і закусити. Кравченко з здивованим виразом обличчя звернулася до Добронравова, тримаючи в руках кілька аркушів, ймовірно, актори в той момент жваво обговорювали сценарій або репетирували сцену. На задньому плані можна помітити дівчину в чорно-червоному світшоті.

Користувачі соцмережі в коментарях поділилися своїм нетерпінням в очікуванні сьомого сезону улюбленого серіалу з пригодами чарівних героїв:

"Коли Свати 7?"; "Дуже дуже сильно сильно чекаємо";"коли будуть нові серії сватів 💗мої улюблені Свати 💗чекаю дуже".

Раніше Тетяна Кравченко здивувала несподіваним образом з білим волоссям. На фото, яке з'явилося в соцмережах, більш молода актриса відображена в чорному светрі, а зелений шарф вигідно відтінив її очі і підкреслив зачіску.

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