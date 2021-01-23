Батько Меган Маркл направив до суду шокуючу заяву про свою доньку

Судовий процес, який Меган Маркл затіяла проти британського таблоїду Mail on Sunday, що опублікував її лист до батька, цілком реально може обернутися проти неї самої, повідомило видання Еoline.com.

Батько Маркл, схоже, втомився виправдовуватися за те, що віддав лист доньки в ЗМІ, і перейшов в атаку.

У своєму посланні він, зокрема, прямо назвав свою дочку брехухою, звинуватив у невдячності і безсердечності. Як стверджує Маркл, його змусили піти на публікацію листа.

«Мене звинуватили в тому, що я нібито навіть не намагаюся підтримувати контакт з Меган, жодного разу їй не подзвонив і не написав. Чиста брехня, що вона говорила. Я намагався, але вона не давала мені можливості зв'язатися з нею», - стверджує Томас.

Він додав, що лист, який Меган оголосила нібито примирливим, зовсім не був таким. Він був повен критичних випадів і докорів на його адресу.

«Це було оголошення про кінець відносин, а зовсім не заклик до миру. Вона навіть жодного разу не згадала, що любить мене, і не запитала, як я себе почуваю після перенесеного мною інфаркту», - обурився батько Маркл.

Томасу є що розповісти про доньку. І вона шалено боїться, що він це зробить, опинившись на місці свідків у суді.

Нагадаємо, що фото молоденької Меган Маркл з подружками розбурхало мережу.

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