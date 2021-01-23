Онука Софії Ротару показала дивовижні кадри на тлі чудесного пейзажу
Як повідомляє Politeka.net, онука Софії Ротару та її тезка, 19-річна Соня Євдокименко, живе і навчається в США. Дівчина не нудьгує - вона зайнята на зйомках і працює в якості моделі, а також насолоджується відпочинком на природі.
Дівчина може похвалитися відмінними зовнішніми даними і витонченою фігурою, яку вона продемонструвала на нових фото в Instagram, позуючи на пляжі.
На вулиці прохолодно, завиває вітер, тобто погода зовсім не розташовує до тривалих прогулянок по пляжу, хоча і світить сонечко. Але це не зупинило Софію і вона не боячись негоди вирушила до океану.
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На самому початку Софія стоїть на пляжі і дивиться в бік водної гладі, а через кілька хвилин вона вже біжить по пляжу, щасливо підставляючи обличчя холодному січневому сонцю. Ці кілька кадрів, нагадують більше картинки з журналів або мальовничі фотолистівки.
На прогулянці вона позувала в красивому ніжному светрі білого кольору. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені кучері.
У коментарях шанувальники розсипаються в компліментах онуці Ротару і відзначають, що вона прекрасна на кадрах. Від її вигляду дух захоплює.
"Яка мила і гарненька!💖 ", "Відмінного тобі відпочинку мила Сонечка", " гарного відпочинку!", "Ти дуууже красива всередині і зовні 😍 😍 😍 люблю тебе дуже. заслуговуєш мільярдера!!! ❤".
Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.
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