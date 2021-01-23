Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як вирішила заспівати на дні народження

Анастасія Волочкова кілька днів тому відсвяткувала свій день народження. спантеличивши не тільки невдалим нарядом, але ще і відсутністю близьких і родичів на своєму святі. У біло-золотій сукні балерина покрасувалася поруч з дорогими букетами білих троянд і феєрверком. А сьогодні зірка показала на відео, як співає перед гостями.

Так, Анастасія вирішила показати, як заспівала знамениту пісню Алли Пугачової «Мені подобається».

«У день мого народження після нереального фізичного навантаження і викладки на сцені в моєму спектаклі, на фуршеті виконати пісню для гостей було радістю🌺 на виконання цього твору мене благословила перша його виконавиця Алла Борисівна Пугачова. І я дуже цим дорожу.🙏 А це плаття до Дня народження мені пошила мій добрий друг Ірочка Степанова. Красиве таке!🙏 🌺 » ,- написала Волочкова.

У мережі не залишилися байдужі.

"4 квітня минулого року це плаття було представлено як весільне; нереальне фізичне навантаження?😅Спектакль йшов годин 6 чи що?; Звичайно, це важка праця відкривати рот під фанеру і стрибати по каструлях😅; дуже красива. ..і тембр голосу приємний..; Заспівала під фанеру і радіє; якось здає балерина".

На своїй сторінці Анастасія також розповіла про свято. В одному з відео видно, як балерина позує перед камерами з букетами квітів в руках перед тортом зі свічками-феєрверками.

"Це був один з найпрекрасніших моїх днів народження! Я щаслива була танцювати для вас! І розділити з чудовими людьми спілкування, і приділити увагу кожному. Адже це, погодьтеся, важливіше дорогих банкетів і посиденьок за пафосними столами», – заявила раніше Волочкова.

На антифанатській групі і на самій сторінці Волочкової користувачі Мережі висловилися досить різко, засудивши зірку.

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