Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе на відпочинку

На фото Омович позувала в майці, штанях і кофті, яку зняла з себе. Олена стояла серед піску, хвалячись пишним бюстом, який прямо випирав з чорної тканини. Волосся у красуні залишилися розпущеним і розвивалися на вітрі. Кадри вийшли захоплюючими і засмагають. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чесно, я очікував більшого. Єгипет для середнього класу, а не для тих, у кого є галочка", "як ніби штат Невада в США, дуже схоже природи", "ви красива, але не раджу в такому вигляді в Єгипті ходити", " відмінного відпочинку!!!", "Я теж зараз тут, гарного відпочинку", " дуже атмосферно. Ось це Доброго ранку" ," в якому місті відпочиваєш?) ", "Хочеш зустрітися зі мною? Принцеса?", "Як я сумую за Червоним морем", "Вписуєтеся в колорит".

Ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардашьян, з'явилася в спокусливому вигляді в аеропорту.

Олена вирішила привернути увагу до себе, демонструючи груди шостого розміру в ліфчику. Зірка позувала в залі очікування спустивши з плечей не тільки шубку, але і кофтинку. Таким чином модель вирішила продемонструвати все, що їй зробили хірурги.

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