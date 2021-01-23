Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на отдыхе
На фото Омович позировала в майке, штанах и кофте, которую сняла с себя. Алена стояла среди песка, хвастаясь пышным бюстом, который прямо выпирал из черной ткани. Волосы у красотки остались распущенными и развивались на ветру. Кадры получились увлекательными и загорающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Честно,я ожидал большего. Египет для среднего класса,а не для тех,у кого есть галочка", "Как будто штат Невада в США, очень похоже природы", "Вы красива, но не советую в таком виде в Египте ходить", "Отличного отдыха!!!", "Я тоже сейчас здесь, хорошего отдыха", "Очень атмосферно. Вот это доброе утро", "В каком городе отдыхаешь?)", "Хочешь встретиться со мной? Принцесса?", "Как я скучаю по Красному морю", "Вписываетесь в колорит".
Певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде: "Я боюсь..."
Бывшая жена Потапа порезвилась у бассейна в развязных позах, Каменских обзавидуется: "Я всегда чувствую..."
Победительница "Холостяка" Ульянова высказалась о чувствах к Максу Михайлюку: «Это невыносимо»
Звезда "Дизель Шоу" Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне: настоящий мужчина
Наташа Королева и ее сын от Тарзана неожиданно обратились к Николаеву: "Был неправ..."
Мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, появилась в соблазнительном виде в аэропорту.
Алена решила привлечь внимание к себе, демонстрируя грудь шестого размера в лифчике. Звезда позировала в зале ожидания спустив с плеч не только шубку, но и кофточку. Таким образом модель решила продемонстрировать все, что ей сделали хирурги.
Напомним, украинская Кардашьян обтянула аппетитные прелести кожей и поманила "орешком"
А еще Politeka писала, что исхудавшая украинская Кардашьян в откровенном топике напугала фигурой
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в прозрачных кружевах посветила торчащей красотой