Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, сделала селфи в откровенном образе
Модель нередко демонстрирует изгибы в белье, передает Politeka.net. В этот раз красотка еще и приняла соблазнительную позу на полу.
Омович легла перед зеркалом, направив на него телефон.
Модель запечатлела себя в красной маечке на голое тело. Наряд она задрала, сверкнув частью груди шестого размера.
Также для придачи особой пикантности Алена приспустила тонкую бретельку с плеча.
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Модель надела крохотные трусики, которые напоминали лишь тонкие полосочки, подпрыгнувшие выше ягодиц.
Также на красотке были сетчатые чулки. А завершили образ оленьи рога - обруч на голове.
Модель выставила упругие ягодицы, а ее маленький пушистый друг встал лапками на них.
"Оставайся дома 🏠🐶", - подписала снимок Алена.
За два часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Красивый олень 🦌😸", "А собакену аж неловко😂 отвернулся бедняга", "Странный взгляд...", "Мужикам от бабы нужны мозги, с «шарами 🍒» разговор не на долго", "Столько фотошопа, что аж "булки" две слились", " Как мне нравится тело ❤️", "Со мной бы ты смотрелась лучше 😂😂😂", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.
Так как в Украину неожиданно нагрянули морозы, Алена сыграла на контрастах:
«Идеальный наряд для -18 градусов мороза😂👌🏻❄️», - шутливо подметила девушка под фото.
Напомним, украинская Кардашьян не смогла втиснуть свои безразмерные прелести в узкое платье
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