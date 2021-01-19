Звезда свела с ума всех

Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, сделала селфи в откровенном образе

Модель нередко демонстрирует изгибы в белье, передает Politeka.net. В этот раз красотка еще и приняла соблазнительную позу на полу.

Омович легла перед зеркалом, направив на него телефон.

Модель запечатлела себя в красной маечке на голое тело. Наряд она задрала, сверкнув частью груди шестого размера.

Также для придачи особой пикантности Алена приспустила тонкую бретельку с плеча.

Модель надела крохотные трусики, которые напоминали лишь тонкие полосочки, подпрыгнувшие выше ягодиц.

Также на красотке были сетчатые чулки. А завершили образ оленьи рога - обруч на голове.

Модель выставила упругие ягодицы, а ее маленький пушистый друг встал лапками на них.

"Оставайся дома 🏠🐶", - подписала снимок Алена.

За два часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивый олень 🦌😸", "А собакену аж неловко😂 отвернулся бедняга", "Странный взгляд...", "Мужикам от бабы нужны мозги, с «шарами 🍒» разговор не на долго", "Столько фотошопа, что аж "булки" две слились", " Как мне нравится тело ❤️", "Со мной бы ты смотрелась лучше 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.

Так как в Украину неожиданно нагрянули морозы, Алена сыграла на контрастах:

«Идеальный наряд для -18 градусов мороза😂👌🏻❄️», - шутливо подметила девушка под фото.

Напомним, украинская Кардашьян не смогла втиснуть свои безразмерные прелести в узкое платье

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