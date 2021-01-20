Скандальная украинская модель Алена Омович в откровенном наряде продемонстрировала, как похудела за последнее время

26-летняя красотка прославилась в сети как украинская копия Кардашьян. Девушка с юного возраста строила модельную карьеру, однако со временем увлеклась пластическими операциями и ведением блога в Инстаграм, где она выставляет крайне откровенные снимки. На фоне этого Омович приобрела весьма неоднозначную репутацию.

Как сообщает Politeka.net, модель поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. В последнее время ее фигура вызывает все больше опасений у поклонников, ведь помимо увеличенных при помощи пластических операций форм Омович стала выделяться еще и чрезмерно худыми руками и ногами.

Это заметно и на новых кадрах, где девушка позирует в черном топе и коротких шортах, выставляя напоказ свои формы. Сверху модель накинула серый худи.

«Давайте ещё раз все дружно напишем под этим фото, что я очень похудела. А то я ж не вижу этого наверное», - саркастично подписала фото Омович.

В комментариях действительно принялись обсуждать внешность модели.

«Такие ножки худенькие, солнце, прошу позаниматься с ногами», «Алена, ты красавица) Но если уже видишь сама, что стала оооочень худой, то стоит немного поднабрать вес», «Жуть жуть жуть в сторис просто страх, как будто это не взрослая девушка, а девочка подросток – рахитик», «Алена что за костыли, ножки надо наростить срочно», «Бидоны твои щас вывалятся», «Я наоборот фоткалась так, чтоб толще казаться», - пишут люди.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачных кружевах посветила торчащей красотой.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян заставила краснеть своей позой в микро-трусиках и чулках.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в белье из сеточки показала необъятные размеры бюста.