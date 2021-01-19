Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в гардеробной

На фото красотка сидела на ковре в красном прозрачном боди. Девушка расставила ножки и смотрела в камеру, хвастаясь пышным бюстом шестого размера, который выпирал из тоненького наряда. Но Омович это совсем не смущала и она с удовольствием показывала торчащую красоту. Алена позировала в гардеробной, а волосы оставила распущенными, что не помешало снимку стать очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Алена красотка", "Горячие ноги", "Вся ваша восхитительная стройная форма тела, потрясающе красивый вид, великолепный класс красоты со стройным телом", "Я обожаю твою чувственность", "Алёна, ты королева", "Ох, какая лялечка) повезло мужу", "Отдай мне мой нимб", "Я не могу понять язык, на котором ты говоришь, но я люблю тебя".

Мы писали, что популярна модель Алена Омович решила похвастаться новым образом в одном белье.

В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.

Так как в Украину неожиданно нагрянули морозы, Алена сыграла на контрастах.

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