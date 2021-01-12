Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как ей наводят "красоту"

Известно, что украинская звезда соцсетей перенесла несколько пластических операций, а также регулярно посещает кабинет косметолога, пишет Politeka.net.

В своем недавнем посте Алена разместила несколько фото именно с кабинета, где ей меняли форму скул.

Модель позировала в белоснежном топике, из которого едва ли не вываливалась грудь шестого размера. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик Алены.

В посте звезда рассказала, что уколами она сделала себе красивые скулы и четкий контур. Процедуру ей проводили врачи дерматологи - косметологи.

"Углы делала год назад, а на днях пришла и уколола скулы 😍Как вам результат?✨", - поинтересовалась Алена.

За 30 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Завязывай колоться😂", "Что ж, у тебя уже есть чудесное лицо🙄✨", "качаешь синтол под кожу? 😂", "Некоторые благодарят маму с папой, а кто-то клиники по уродованию людей", "Само совершенство😍💣🔥", "Четкая)", "Осталось уши пересадить нормальные", "Класс👍👍👍 теперь лицо на утюг похоже 🔥", "Эта такая же х**нь как руки- базуки, ещё немного и потечёт все и отторжение пойдет, этот холодец долго не продержится, а так нормально, пойдет🙋‍♂️😙", "Нужно же ликвидность поддерживать. Как только внешка станет так себе, вы никому не нужны будете))", - написали пользователи сети.

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