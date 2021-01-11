Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в пикантном образе

На фото звезда позирует в красном мини-белье и каблуках. Алена в руках держала швабру, развернувшись спиной к камере и нагнувшись вперед. Омович совсем не смущал ее вид, девушка демонстрировала упругие ягодицы, хотя и размыла кадр, делая его менее четким. Модель, судя по всему, убиралась возле новогодней елки. Кадр получился интересным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не могли поставить лайки или написать комментарии, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

Выглядящие великолепные красотки", "Алена очень горячая", "С тобой не беда", "Абсолютно шикарная конфетка !!!", "Господи. Можно было, еще больше растянуть, эти булочки?))))", "как я люблю фотки зимние", "Ты всегда заставляешь все таять из-за тебя", "Кэти Перри?".

Сообщалось, что скандальная модель из Киева Алена Омович вышла на улицу в чем мать родила.

В этот раз «украинская Кардашьян» решила эпатировать публику тем, что вышла на балкон среди января, сбросив всю одежду. С собой она захватила простыню, которой слегка прикрыла выдающийся бюст и переднюю часть тела. А вот ягодицы она решила не прикрывать. Чтобы не замерзнуть Омович взяла чашку с горячим чаем или кофе.

Напомним, украинская Кардашьян переборщила с соблазном в леопардовом бикини

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