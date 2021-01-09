Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала свою фигуру во всей красе в черном боди

Девушка с неестественно стройной фигурой и пышными формами умеет поразить публику кадрами из рекламных фотосессий. Так как модель показывает на себе различные наряды, она привыкла менять имидж и не скрывать достоинства. В этот раз Алена впечатлила тонкими ножками, одев трендовый боди с надписями.

Недавно Омович приняла участие в фотосессии для рекламы спортивных боди с расписными принтами. Благодаря лаконичности наряда, ей удалось одновременно сделать акцент и на бюсте, и на ягодицах.

На кадре, представленном на фан-аккаунте, девушка соблазнительно изогнулась на полу и приподняла таз вверх. Черные туфли с оригинальным каблуком и отсутствие множества деталей сделали образ Омович довольно пикантным.

Многие фанаты обратили внимание именно на ягодицы знаменитости, ведь ранее Алена рассказала, что вставила в них импланты, изменив форму.

«Хочу отвезти тебя в салон 🙏😊; Замечательная как всегда ; Я в замешательстве не обнаруживаю фигуры; делаете все жарко независимо от погоды на улице 😍 извиваетесь как змея на полу😍😍;Красивейшая, а цвет купальника мне сейчас прям очень 💚; Ну ты исполняешь! Опять почти раздетая; люблю такие картинки; Красивое фото; А она не лопнет при сжатии?»

Благодаря своей внешности, которую Алена продолжает постоянно якобы совершенствовать, она становится все более обсуждаемой в социальной сети Инстаграм.

Как видно на одном из фото, при всех манипуляциях Алена также имеет довольно стройную фигуру, отмечая, что даже не сидит на диетах, а просто правильно питается. В черном белье из одних только полосок модели удалось с трудом прикрыть бюст, а брюки с имитацией под кожу придали ей бунтарский вид.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры