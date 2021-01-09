Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала пышные формы в леопардовом бикини

Модель с загорелой кожей и пышными формами всегда подчеркивает достоинства всеми возможными способами, ведь ей нравится эпатировать фанатов в Инстаграм. Кадры девушка выкладывает едва ли не каждый день, тогда как на фан-аккаунтах публикуют фото, которые сама Омович не размешает у себя на страницах.

В этот раз яркий снимок удивил фанатов – девушка предстала перед поклонниками в леопардовом мини-бикини. Благодаря крошечному размеру, скрыть ни бюст, ни ягодицы Алене не удалось. Вместо этого девушка склонилась перед камерой и показала себя во всей красе.

Шестой размер бюста не оставил фанатов в стороне, впрочем, не обошлось и без комментариев недоброжелателей. Некоторые не одобряют любовь девушки к пластике.

«Прекрасна 💋; Как живительный сок, идеальный напиток; Огонь🔥; 😻Горячая😍❤️; Такая чертовски красивая красотка; Такая сияющая красота❤️😍; Замечательная как всегда 🔥; Красивейшая, а цвет купальника мне сейчас прям очень 💚; Ну ты исполняешь!; Красивое фото; Где бокалы для шампанского; *опа в другую сторону перекосилась силикон потек».

Недавно Омович приняла участие в фотосессии для рекламы спортивных боди с расписными принтами. Благодаря лаконичности наряда, ей удалось одновременно сделать акцент и на бюсте, и на ягодицах.

На кадре, представленном на фан-аккаунте, девушка соблазнительно изогнулась на полу и приподняла таз вверх. Черные туфли с оригинальным каблуком и отсутствие множества деталей сделали образ Омович довольно пикантным.

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