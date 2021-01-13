Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в смелом мини-платье

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, сейчас модель отдыхает в курортном Буковели, позируя на камеру на улице. Омович решила примерять тесное облегающее платье, которое максимально подчеркивает ее внушительные объемы. При этом в руке у знаменитости чашка с кофе.

На другом снимке Омович демонстрирует упругие "дары природы", изогнувшись на камеру до неприличия. А поскольку она была без белья, в кадр попало явно лишнее.

"Не могу оторвать взгляд. Насколько красивые горбы", "безупречные изгибы", "вот это божественная красота", "вид просто невероятный", "ну что за красота! Это бомба", - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как ей наводят "красоту"

В своем недавнем посте Алена разместила несколько фото именно с кабинета, где ей меняли форму скул. Модель позировала в белоснежном топике, из которого едва ли не вываливалась грудь шестого размера. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик Алены.

Напомним, что украинская Кардашьян в микроскопическом белье нагнулась, завлекая "орешком"

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