Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в смелом мини-платье
Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, сейчас модель отдыхает в курортном Буковели, позируя на камеру на улице. Омович решила примерять тесное облегающее платье, которое максимально подчеркивает ее внушительные объемы. При этом в руке у знаменитости чашка с кофе.
На другом снимке Омович демонстрирует упругие "дары природы", изогнувшись на камеру до неприличия. А поскольку она была без белья, в кадр попало явно лишнее.
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"Не могу оторвать взгляд. Насколько красивые горбы", "безупречные изгибы", "вот это божественная красота", "вид просто невероятный", "ну что за красота! Это бомба", - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как ей наводят "красоту"
В своем недавнем посте Алена разместила несколько фото именно с кабинета, где ей меняли форму скул. Модель позировала в белоснежном топике, из которого едва ли не вываливалась грудь шестого размера. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик Алены.
Напомним, что украинская Кардашьян в микроскопическом белье нагнулась, завлекая "орешком"
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