Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в провокационном образе

На фото красотка стояла в куртке, ботфортах, прозрачном боди и куртке. Последнее звезда сбросила ко второму снимку. Девушку не смущала прозрачность наряда и она хвасталась самыми аппетитными местами в разных позах. Кадры получились очень зажигательными и пикантными, ведь худенькая молодая модель умеет показать соблазн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:

"Алена красотка", "Горячие ноги", "Вся ваша восхитительная стройная форма тела, потрясающе красивый вид, великолепный класс красоты со стройным телом", "Бомба, а доставка только по Украине?)", "Я обожаю твою чувственность", "Алёна, ты королева", "Ох, какая лялечка) повезло мужу", "Вот кто первый был пионером Иерусалимского Храма, дай мне мой нимб", "Я не могу понять язык, на котором ты говоришь, но я люблю тебя".

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Так, сейчас модель отдыхает в курортном Буковели, позируя на камеру на улице. Омович решила примерять тесное облегающее платье, которое максимально подчеркивает ее внушительные объемы. При этом в руке у знаменитости чашка с кофе.

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