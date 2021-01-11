Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в самом горячем образе
Алена показалась без белья и одежды, хвастаясь пышным бюстом, который прижала пальчиками руки, чтобы не засветить самое пикантное. Девушка снимала себя в зеркало, которое было запотевшим. Как можно понять из подписи, Омович была в душе. Кадр получился очень горячим и увлекающим, ведь модель совсем не стеснялась своих форм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Настроение под душем", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили больше 16 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красиво. Извините а с таким бюстом не тяжело?", "Вау, милая девушка, ты мне очень нравишься", "Хорошее настроение в душе", "ты такая потрясающе красивая и такая сексуальная !!! Ты наполняешь мою фантазию каждый день", "ты думаешь это тоже круто?", "Теплый душ… хорошего понедельника".
Мы писали, что скандальная модель из Киева Алена Омович вышла на улицу в чем мать родила.
Алена решила эпатировать публику тем, что вышла на балкон среди января, сбросив всю одежду. С собой она захватила простыню, которой слегка прикрыла выдающийся бюст и переднюю часть тела. А вот ягодицы она решила не прикрывать.
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