На одному з українських телеканалах не так давно стартувало шоу" Маска", випуск якого було вирішено скасувати

Новий випуск розважального шоу "Маска" було вирішено перенести через трагедію, передає Politeka.net. Про це повідомили на офіційній сторінці програми в Instagram.

У четвер, 21 січня, в Харкові сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули 15 осіб. За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами. Слідство триває.

Влада оголосила 23 січня - днем жалоби за загиблими. Тому випуск розважального шоу був перенесений на 30 січня.

"Дякую за ваші коментарі та розуміння. Ще раз підкреслюємо, що другий випуск шоу МАСКА вийде в суботу, 30 січня, о 21:00 на @kanalukraina. Випуск перенесено у зв'язку з оголошенням 23-го січня днем жалоби за загиблими в Харківській області.

Сьогодні, 23 січня, о 19:00 в новинах «Сегодня» на телеканалі «Україна» вийде інформаційний сюжет про те, хто ж ховається під маскою Буйвола і стане 5 суддею шоу.

Слідкуйте за нашими оновленнями", - йдеться в повідомленні авторів поста.

За чотири години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Шкода звичайно ... але потерпимо. Шоу бомба", " Мммм ... А так хотілося подивитися шоу ... Дуже цікаво ... Велика робота 👍", " ми дуже вдячні організаторам шоу що вони проявили повагу до трагедії, і прислухалися до своїх глядачів і відкриють хто ховається під маскою Буйвола🔥це дійсно гідно поваги 👍", " спасибі, що принаймні задовольнили нашу спрагу знання хто там Буйвол❤️", "дуже шкода, так чекали...".

Нагадаємо, що Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".

Як повідомляла Politeka, Данилко, Полякова і Каменських посперечалися на "масці" через руду кокетку: "це хто така повія?".

Також Politeka писала, шоу "Маска", детективам підказали, де може ховатися" Холостячка "Мішина:" чоловіків було чимало...".