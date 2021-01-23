На одном из украинских телеканалах не так давно стартовало шоу "Маска", выпуск которого было решено отменить

Новый выпуск развлекательного шоу "Маска" было решено перенести из-за трагедии, передает Politeka.net. Об этом сообщили на официальной странице программы в Инстаграм.

В четверг, 21 января, в Харькове произошел масштабный пожар, в результате которого погибли 15 человек. По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. Следствие продолжается.

Власти объявили 23 января - днем траура по погибшим. Поэтому выпуск развлекательного шоу был перенесен на 30 января.

"Спасибо за ваши комментарии и понимание. Еще раз подчеркиваем, что второй выпуск шоу МАСКА выйдет в субботу, 30 января, в 21:00 на @kanalukraina. Выпуск перенесен в связи с объявлением 23-го января днем траура по погибшим в Харьковской области.

Сегодня, 23 января, в 19:00 в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» выйдет информационный сюжет о том, кто же скрывается под маской Буйвола и станет 5 судьей шоу.

Следите за нашими обновлениями", - говорится в сообщении авторов поста.

За четыре часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Жаль, конечно ... но потерпим. Шоу бомба", "Мммм ... А так хотелось посмотреть шоу ... Очень интересно ... Большая работа 👍", "Мы очень благодарны организаторам шоу что они проявили уважение к трагедии, и прислушивались к своим зрителям и откроют кто скрывается под маской Буйвола🔥це действительно достойно уважения 👍 "," Спасибо, что по крайней мере удовлетворили нашу жажду знания кто там Буйвол❤️", "Очень жаль, так ждали...".

Напомним, что Данилко сорвался на шоу "Маска", стучал кулаками по столу: "Андрей Михайлович, не делайте этого!".

Как сообщала Politeka, Данилко, Полякова и Каменских поспорили на "Маске" из-за рыжей кокетки: "Это кто такая проститутка?".

Также Politeka писала, шоу "Маска", детективам подсказали, где может скрываться "Холостячка" Мишина: "Мужчин было немало...".