Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару почала розстібати гудзики на сукні, розбурхавши фанатів

34-річна знаменитість любить балувати шанувальників пікантними фотографіями, які вона розміщує на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Тим більше, що актрисі є, що показати. Вона володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пружними стегнами і хвилюючими вигинами. На одному зі свіжих знімків Ірина постала в незвичайній білій сукні з рюшами і величезним декольте. Красуня не поспішаючи почала розстібати гудзики на сукні, блиснувши всім тим, чим так щедро нагородила її матінка-природа.

«У всьому бачити хороше", - коротко підписала знімок ефектна блондинка.

Фолловери обдарували красуню з кварталу захопленими коментарями.

"Ухтишка Яринка яка ти красива💋", "Ох і образ», "Жінка-мрія", "Красуня неземна", - пишуть в мережі.

Не так давно ми повідомляли, що Ірина в суперсмілому вбранні з відкритою спиною відвернулася від камери і продемонструвала у всій красі свої тендітні плечі і рельєфну спину, "скуті" мереживними лямками. Зірка доповнила образ чорним манікюром і прибрала розпущене волосся вперед.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів: "у кадр потрапили...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару позбавила спокою, показавшись у сміливому міні: "на межі...".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:"худенька".