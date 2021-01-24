Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і розповіла про проблему

На фото Міла показувала себе в прозорій білизні, хвалячись формами в спальні. Зірка стояла перед камерою і демонструвала пишний бюст. Волосся красуня зібрала назад, залишивши спереду чубок. На другому кадрі Кузнєцова вже була в чорній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 або 2? Чомусь в Україні, де пишні груди зустрічаються так часто, дуже складно знайти білизну великого розміру. Раніше я замовляла по Інтернету з Великобританії. Але там, самі розумієте, їде довго. І примірка може сильно розчарувати", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ух ти красива жінка і абсолютно приголомшливо твоє тіло, повно красивих вигинів красуня приголомшлива"," я так тебе люблю"," О, боже мій"," Ну і очманіти"," Ах, яка жінка", " Мила, ти дуже красива і просто спокуслива. Мені подобається".

Ми писали, що відома українська модель, володарка 15-го розміру грудей, Міла Кузнєцова позбавила сну своїх шанувальників.

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала своє головне багатство у всій красі. Міла зірвала з себе майку, виставивши напоказ самий сік. Її неосяжний бюст в чорному шкіряному ліфчику так і норовив опинитися на волі.

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