Співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька терміново звернулася до шанувальників
Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Як відомо, Олександра Зарицька зараз знаходиться в США і їй терміново знадобилася допомога відданих фанатів.
Так, популярна співачка звернулася з порадою до шанувальників і поцікавилася, як можна перебудувати режим після великої різниці в часі.
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"Друзі, дайте поради, як перебудувати режим після великої різниці в часі", - написала Олександра Зарицька і додала сумний смайл до публікації.
Сама ж співачка, яка вирушила до Сполучених Штатів, також зняла своїм шанувальникам шикарні види з Нью-Йорка, на яких видно хмарочоси, бізнес-центри та інші визначні пам'ятки.
Своє відео Олександра Зарицька знімала з набережної, звідки відправляються туристичні пороми.
Раніше ми вже розповідали, що Олександра Зарицька заворожила знімком на тлі хмарочоса.
У себе в Instagram дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому постала в досить похмурому образі.
Олександра була одягнена в чорне вбрання і чорний беретик. Вона сиділа на краю хмарочоса в Нью-Йорку. Це було видно по фону - за спиною Олександри виднілися інші будівлі. Судячи з фото, артистці було зовсім не страшно сидіти на краю.
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