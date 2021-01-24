Співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька терміново звернулася до шанувальників

Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Як відомо, Олександра Зарицька зараз знаходиться в США і їй терміново знадобилася допомога відданих фанатів.

Так, популярна співачка звернулася з порадою до шанувальників і поцікавилася, як можна перебудувати режим після великої різниці в часі.

"Друзі, дайте поради, як перебудувати режим після великої різниці в часі", - написала Олександра Зарицька і додала сумний смайл до публікації.

Сама ж співачка, яка вирушила до Сполучених Штатів, також зняла своїм шанувальникам шикарні види з Нью-Йорка, на яких видно хмарочоси, бізнес-центри та інші визначні пам'ятки.

Своє відео Олександра Зарицька знімала з набережної, звідки відправляються туристичні пороми.

Раніше ми вже розповідали, що Олександра Зарицька заворожила знімком на тлі хмарочоса.

У себе в Instagram дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому постала в досить похмурому образі.

Олександра була одягнена в чорне вбрання і чорний беретик. Вона сиділа на краю хмарочоса в Нью-Йорку. Це було видно по фону - за спиною Олександри виднілися інші будівлі. Судячи з фото, артистці було зовсім не страшно сидіти на краю.

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