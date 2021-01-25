Український ведучий Слава Дьомін заявив про розставання з дружиною після 13 років спільного життя

Про це він повідомив 25 січня на своїй сторінці в Facebook, передає Рoliteka.net.

"Ми розійшлися. Відразу скажу, залишилися в хороших відносинах, ніхто не бив посуд і не викидав дивани з вікна. Вважаю, саме так повинні розлучатися дорослі і мудрі люди. Коли побут з'їдає відносини і ці відносини стають токсичними, то їх треба закінчувати. Так сталося і у нас. Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не у відносини. Хочу сказати спасибі тобі, Ксюю, за всі ці 13 років. Вони були яскравими", - написав Дьомін.

За словами ведучого, він би хотів залишитися з колишньою дружиною друзями.

"Головне залишатися люблячими батьками. І ми дотримуємося цього. Дитина повинна пережити мінімум страждань від того, що мама з татом більше не люблять один одного. Але тато з мамою як і раніше дуже сильно його люблять. Навіть більше", – підсумував ведучий.

У Мережі активно коментують звістку.

"Шкода, красива пара...", "Будьте хорошими батьками для сина", "У шоу" Холостяк "збираєшся", "Нехай вийде! На власному досвіді скажу-залишитися друзями-це-кайф! Є шанс знайти близького друга!", "Шкода коли така пара розходиться...Але це ваш вибір і ви краще за всіх знаєте як вам правильно чинити ! Нехай у кожного з вас складеться прекрасне , гармонійне життя", "найголовніше залишатися людьми і не забувати, що ви батьки, які люблять свою дитину. Життя не закінчується і буде ще щастя", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, днями на фан сторінці Тіни Кароль з'явилися її фото зі Славою Дьоміним.

На фотографії можна побачити загадкову Тіну Кароль в шкіряній червоній сукні, яка закохано дивиться на Славу Дьоміна, що може наштовхувати на певні думки.

"Тіночка і Слава Дьомін ❤", - йдеться в підписі до опублікованих знімків.

Нагадаємо, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні.

Також Politeka писала, що конфлікт спалахнув між Тіною Кароль і Осадчою.