Украинский ведущий Слава Демин заявил о расставании с женой после 13 лет совместной жизни

Об этом он сообщил 25 января на своей странице в Facebook, передает Рoliteka.net.

"Мы разошлись. Сразу скажу, остались в хороших отношениях, никто не бил посуду и не выбрасывал диваны из окна. Считаю, именно так должны расставаться взрослые и мудрые люди. Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были ярким", – написал Демин.

По словам ведущего, он бы хотел остаться с бывшей женой друзьями.

"Главное оставаться любящими родителями. И мы придерживаемся этого. Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше", – подытожил ведущий.

В Сети активно комментируют известие.

«Жаль, красивая пара...», «Будьте хорошими родителями для сына», «В шоу «Холостяк» собираешься?», «Пускай получится! На собственном опыте скажу - остаться друзьями - это - кайф! Есть шанс обрести близкого друга!», «Жаль когда такая пара расходится...Но это ваш выбор и вы лучше всех знаете как вам правильно поступать ! Пусть у каждого из вас сложится прекрасная , гармоничная жизнь», «Самое главное оставаться людьми и не забывать, что вы родители, любящие своего ребёнка. Жизнь не заканчивается и будет ещё счастье», - пишут в комментариях.

Отметим, на днях на фан страничке Тины Кароль появились ее фото со Славой Деминым.

На фотографии можно увидеть загадочную Тину Кароль в кожаном красном платье, которая влюбленно смотрит на Славу Демина, что может наталкивать на определенные мысли.

"Тиночка и Слава Демин ❤", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне.

Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей.