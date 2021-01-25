Українська модель Міла Кузнєцова вразила бюстом 15-го розміру під час відпочинку на курорті

Як передає Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пікантне відео з басейну. Вона вирішила освіжитися в купальнику з малюнками кактусів, який здається занадто тісним для її видатних форм. Образ Міли Кузнєцової доповнили великі сонцезахисні окуляри, за якими дівчина сховала свої очі.

Модель забралася в басейн і різко вистрибнула вгору, стискаючи груди руками, поки вода потоками стікала з неї вниз. Польністю випроставшись, Міла знову занурилася і кілька разів повторила таку процедуру на радість шанувальникам, а наостанок ще й поплескалася руками.

"Хочеться прокричати "Зупинися, мить - ти прекрасно!", поки у мене виходить тільки його уповільнити", - зазначила знаменитість в описі.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від водних розваг Міли Кузнєцової і засипали її приємними коментарями:

"Вау дуже ефектне відео 😘 😘 😘 😘 виглядаєш круто👏 👏 👏"; "якби я тільки був водою";" Посейдон, Відпусти Мілу";" Великі кавуни";" не дарма кажуть, що на те як ллється вода, можна дивитися нескінченно";" ось це багатство👏"; " яке класне відео, мені воно дуже подобається🤗 🔥"; "чудова";" хочу в літо";" ось так мені подобаються великі окуляри".

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