Колись ці імена знали одиниці, зате зараз вони справжні зірки

Завжди цікаво дізнатися, якими були зірки в юні роки, і як вони змінилися, передає Politeka.net. Подивімось фото знаменитостей тоді та зараз.

Українська співачка Ірина Білик народилася у квітні 1970 року. Будучи ще світловолосою дівчинкою, вона мріяла про сцену. З п'яти років майбутня знаменитість виступала в дитячому хорі і навіть стала солісткою першого колективу "Сонечко". Далі участі у фестивалях, групі, а пізніше і сольна кар'єра. В результаті зараз ім'я Ірини Білик відомо всім.

Наталія Могилевська народилася другого серпня 1975 року. З дитинства вона мріяла стати знаменитою вокалісткою. Майбутня зірка навчалася в Київському естрадно-цирковому училищі та Київському національному університеті культури і мистецтва.

У 1995 році Наталя записала свої перші пісні і випустила кліп. В результаті красуня стала набирати популярність і досі не втрачає позиції.

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець народилася першого січня 1977 року. Світловолоса красуня поступила до Криворізького економічного інституту, мріючи стати фінансистом-економістом. Однак доля розпорядилася інакше.

Кравець вирішила взяти участь у студентському КВК, в результаті вона потрапила в команду "Кварталу" і зараз залишається його зіркою.

Актриса Ольга Сумська з'явилася на світ 22 серпня 1966 року в родині артистів. Дивлячись на роботу батьків, Ольга вирішила пов'язати своє життя з театром. Перший вихід на сцену відбувся в п'ять років. Сумська вчилася і розвивалася, пізніше вона стала зніматися у фільмах і серіалах. Зараз актриса вважається однією з найуспішніших актрис України.

Співачка Наташа Корольова народилася 31 травня 1973 року. З дитинства майбутня зірка співала. З ранніх років артистка з'являлася на телебаченні. Молода співачка заворожувала своїм голосом і красою, і зараз у неї маса фанатів.

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