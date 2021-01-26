Зірки українського та російського шоу-бізнесу висловлюють співчуття Насті Каменських, яка втратила свого батька

Напередодні відома українська співачка поділилася сумною звісткою: на 82-му році життя помер її батько, Олексій Йосипович Жмур. Каменських не стала розкривати подробиці того, що сталося, а замість цього поділилася зворушливим відео з татом, подякувала йому за все і попросила частіше приходити до неї уві сні.

Колеги по сцені не залишили співачку один на один з її горем. Під емоційним постом Насті почали масово з'являтися коментарі зі співчуттями і словами підтримки від інших зірок. Відзначився серед них і чоловік співачки, відомий продюсер і репер Потап. Втім, він залишив під публікацією лише пару сумних смайликів.

Співачка Оля Полякова написала: "Настюша..., прийми співчуття...тримайся". Відзначилися під постом і інші зірки:

"Царства Небесного", - співачка Лоліта Мілявська.

"Світла пам'ять", - Ірина Федченко

"Сумуємо разом з тобою", - тренер "Зважені та щасливі" Марина Узелкова.

"Мої щирі співчуття ... світла пам'ять вашому татові", - ведучий Олексій Суханов.

"Щирі співчуття, Настюша, тримайся", - шоумен Дядя Жора.

"Співчуваю, Настя. Дуже, дуже шкода", - співачка Джамала.

"Як я тебе розумію", - танцівниця Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять...".

Як повідомляла Politeka, убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

Також Politeka писала, що велике горе вразило Каменських і переможця "Голос країни" Ганзеру, що відомо: "Світла пам'ять".