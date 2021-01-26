Звезды украинского и российского шоу-бизнеса выражают соболезнования Насте Каменских, которая потеряла своего отца

Накануне известная украинская певица поделилась печальным известием: на 82-м году жизни скончался ее отец, Алексей Иосифович Жмур. Каменских не стала раскрывать подробности случившегося, а вместо этого поделилась трогательным видео с папой, поблагодарила его за все и попросила почаще приходить к ней во сне.

Коллеги по сцене не оставили певицу один на один с ее горем. Под эмоциональным постом Насти начали массово появляться комментарии с соболезнованиями и словами поддержки от других звезд. Отметился среди них и муж певицы, известный продюсер и рэпер Потап. Впрочем, он оставил под публикацией лишь пару грустных смайликов.

Певица Оля Полякова написала: «Настюша..., прими соболезнования...держись». Отметились под постом и другие звезды:

«Царства Небесного», - певица Лолита Милявская.

«Светлая память», - Ирина Федченко

«Скорбим вместе с тобой», - тренер "Зважені та щасливі" Марина Узелкова.

«Мои искренние соболезнования…Светлая память вашему папе», - ведущий Алексей Суханов.

«Искренние соболезнования, Настюша, держись», - шоумен Дядя Жора.

«Соболезную, Настя. Очень, очень жаль», - певица Джамала.

«Как я тебя понимаю», - танцовщица Илона Гвоздева.

Напомним, горе пришло в семью Насти Каменских и Потапа, первые подробности и кадры: "Светлая память...".

Как сообщала Politeka, убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".

Также Politeka писала, что большое горе потрясло Каменских и победителя "Голос країни" Ганзеру, что известно: "Светлая память".