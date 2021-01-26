Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала, як порушує правила на відпочинку
Зараз щаслива володарка бюста 15-го розміру насолоджується гарячим сонечком в далекому Єгипті. Втім, навіть у відпустці Міла не дає своїм шанувальникам занудьгувати і регулярно радує їх новими фото.
На цей раз модель опублікувала знімок, на якому похвалилася своїм «проступком». Справа в тому, що красуня вирішила сфотографуватися в басейні прямо під жартівливим знаком, що забороняє знаходитися поруч жінкам з великими грудьми.
Кузнєцова гордо позує прямо під знаком в розкішному купальнику неоново-жовтого кольору. Глибокий виріз з рюшами привертає особливу увагу до головного "багатства" моделі.
"Я ніколи не була слухняною дівчинкою. Ось і зараз порушую заборони, а ви порушуєте?",- з гумором підписала фото Кузнєцова.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост моделі.
"Чудове тіло", "у тебе дуже красива талія. Так тримати", "Покажи їм там, якими ми, українки, можемо бути", "Знак мене вбив", "ти зводиш мене з розуму", "чудова", "це справжній знак?", "Гріх не прийняти грудастих жінок", "значить, ти погана дівчинка? Круто", "і правильно робиш. Виглядаєш шикарно і неймовірно", "Вау від тебе просто очі відвести неможливо", - пишуть в коментарях.
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