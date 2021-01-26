"Я ніколи не була слухняною"

Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала, як порушує правила на відпочинку

Зараз щаслива володарка бюста 15-го розміру насолоджується гарячим сонечком в далекому Єгипті. Втім, навіть у відпустці Міла не дає своїм шанувальникам занудьгувати і регулярно радує їх новими фото.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому похвалилася своїм «проступком». Справа в тому, що красуня вирішила сфотографуватися в басейні прямо під жартівливим знаком, що забороняє знаходитися поруч жінкам з великими грудьми.

Кузнєцова гордо позує прямо під знаком в розкішному купальнику неоново-жовтого кольору. Глибокий виріз з рюшами привертає особливу увагу до головного "багатства" моделі.

"Я ніколи не була слухняною дівчинкою. Ось і зараз порушую заборони, а ви порушуєте?",- з гумором підписала фото Кузнєцова.

Її шанувальники тут же відреагували на пост моделі.

"Чудове тіло", "у тебе дуже красива талія. Так тримати", "Покажи їм там, якими ми, українки, можемо бути", "Знак мене вбив", "ти зводиш мене з розуму", "чудова", "це справжній знак?", "Гріх не прийняти грудастих жінок", "значить, ти погана дівчинка? Круто", "і правильно робиш. Виглядаєш шикарно і неймовірно", "Вау від тебе просто очі відвести неможливо", - пишуть в коментарях.

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