Російська виконавиця Алла Пугачова притулилася до свого молодого чоловіка Максима Галкіна
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової сім'ї в Instagram з'явився архівний знімок, на якому квітуча Пугачова розтанула в обіймах чоловіка. Судячи зі знімка, він був зроблений давно. На фото Пугачова ще досить молода, а Галкін юний. Руде волосся Примадонни визирало з-під шапки, надаючи її образу родзинки.
Варто відзначити, що Галкін і Пугачова були дуже тепло одягнені. Навіть шапки на головах зірок були хутряні.
"Найщасливіша дружина не та, яка отримала найкращого чоловіка, а та, яка зробила найкраще з того, що їй вдалося отримати", - підписали автори аккаунта фото з зірками.
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У коментарях під постом стали робити компліменти парі, але не обійшлося і без критики на адресу автора цих рядків.
"Макса батьки відмінно виховали, а не Алла. Інтелігентний, тактовний, талановитий, про почуття гумору і не кажу вже", "ви Ідеальна пара,я спостерігаю за Вами давно, мені все подобається, справжній приклад для молоді", "Красиві. Щастя вам!", "на зло заздрісним і лихословам...Любіть один одного і будьте щасливі", - пишуть користувачі Мережі.
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