Винні не тільки самі українці

На тлі порівняно невисоких показників захворюваності коронавірусом, в Україні різко зростає смертність від цієї хвороби

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко в інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів, що причиною летальних випадків від коронавірусу в Україні часто є самі інфіковані, які не поспішають звертатися за медичною допомогою, а коли йдуть в лікарню, то вже стає занадто пізно.

За її словами, кількість звернень за госпітальною допомогою зменшилася, але одночасно збільшилася кількість госпіталізацій важких і критичних форм. Коли пацієнт перебуває у важкій або критичній формі, це дорога майже в один кінець. Тобто люди звертаються за допомогою вже із запущеною формою хвороби.

На його думку, багато в чому в цьому винна держава, яка не змогла забезпечити широкий доступ людей до тестування на COVID-19 і безкоштовне лікування.

"Пацієнти змушені все робити за свій рахунок-ліки, діагностика і т. д.", - констатував Сергій Кравченко.

Зокрема, лікар звернув увагу на те, що коронавірус є особливо небезпечною інфекцією. Однак, держава недооцінює його небезпеку і часто порівнює з грипом або ГРВІ.

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