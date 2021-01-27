Виноваты не только сами украинцы

На фоне сравнительно невысоких показателей заболеваемости коронавирусом, в Украине резко растет смертность от этой болезни

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью для OBOZREVATEL рассказал, что причиной летальных исходов от коронавируса в Украине часто являются сами инфицированные, которые не спешат обращаться за медицинской помощью, а когда идут в больницу, то уже становится слишком поздно.

По ее словам, количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелой или критической форме, это дорога почти в один конец. То есть люди обращаются за помощью уже с запущенной формой болезни.

По его мнению, во многом в этом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на COVID-19 и бесплатное лечение.

"Пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и т.д.", – констатировал Сергей Кравченко.

В частности, врач обратил внимание на то, что коронавирус является особо опасной инфекцией. Однако, государство недооценивает его опасность и часто сравнивает с гриппом или ОРВИ.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.