На фоне сравнительно невысоких показателей заболеваемости коронавирусом, в Украине резко растет смертность от этой болезни
Военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью для OBOZREVATEL рассказал, что причиной летальных исходов от коронавируса в Украине часто являются сами инфицированные, которые не спешат обращаться за медицинской помощью, а когда идут в больницу, то уже становится слишком поздно.
По ее словам, количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелой или критической форме, это дорога почти в один конец. То есть люди обращаются за помощью уже с запущенной формой болезни.
По его мнению, во многом в этом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на COVID-19 и бесплатное лечение.
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"Пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и т.д.", – констатировал Сергей Кравченко.
В частности, врач обратил внимание на то, что коронавирус является особо опасной инфекцией. Однако, государство недооценивает его опасность и часто сравнивает с гриппом или ОРВИ.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.