Фанати оцінили зовнішність сина першої в Україні "Холостячки" Ксенії Мішиної

Поки українці спостерігають за розвитком відносин в парі "Холостячки" Ксенії Мішиної і її обранця Олександра Еллерта, фанати вдаються в питання про те, наскільки схожий син актриси Платон на свою маму. На офіційній фан-сторінці проекту "Холостячка" з'явилися їхні фотографії, на яких фоловери шукали спільні риси, пише Politeka.net.

Відданим фанатам Ксенії Мішиної запропонували порівняти фотографії мами і сина та оцінити їх схожість за шкалою від 1 до 10.

На фото Ксенія Мішина сидить на задньому сидінні автомобіля, роблячи селфі. Для знімка Ксенія зробила вельми помітний макіяж і підібрала волосся в тугий пучок на маківці, уклавши довгий "хвіст" на плече.

Водночас Платон на знімку також був в машині. Хлопчик був тепло одягнений і в шапці, але дивився в камеру своїми великими карими очима, трохи посміхаючись.

Думки фанатів з приводу того, наскільки син схожий на Мішину, сильно розділилися. Хтось порахував їх зовсім різними, а деякі дали середні оцінки або оцінили схожість на 10 балів.

"Як на мене, так взагалі не схожі"," 10 з 10","Нічого спільного","Губи, ніс, овал обличчя, але не більше 5","6", "Ні, не схожі...", "7", - написали фоловери в коментарях.

Варто зазначити, що Платон з'явився на світ, коли Ксенії Мішиній було всього 22 роки. За її словами, актриса розірвала стосунки з одруженим чоловіком, який і був батьком дитини, під час вагітності. Мішина не знайомила сина з батьком і більше не заводила відносин з одруженими чоловіками.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина зовсім недавно повернулася з Одеси, де відпочивала разом з новим коханим і сином в готелі "Немо". Пара порадувала фанатів яскравими знімками їх розваг в номері, де було величезне джакузі, в якому Ксенія і Платон купалися разом.

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