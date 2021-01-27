Відомий співак Філіп Кіркоров в короні засвітився в компанії чарівної блондинки

Одіозний Філіп Кіркоров ніяк не відступить від свого образу "короля", який активно використовує у кар'єрі. На своїй сторінці в Instagram співак знову постав у короні, але цього разу у супроводі чарівної блондинки, пише Politeka.net.

На знімку Філіп Кіркоров стоїть з гордо піднятою головою, на якій височіла золота корона, одягнута поверх бейсболки. Але настільки помпезний головний убір не завадив надіти йому яскравий спортивний костюм жовтого кольору з чорними смугами з боків, а також між ногами. Завершили образ поп-короля стильні кросівки з жовтими шнурками і малиновою підошвою.

Філіп схрестив руки на грудях і широко розставив ноги, стоячи позаду чарівної блондинки зі стрункою фігуркою і довгими ніжками. Дівчина одягла елегантне довге плаття з відливом, яке сяяло і переливалося відтінками сірого і коричневого. Асиметричне плаття відмінно підкреслило груди дівчини і зробило акцент на витонченій ніжці, помітній завдяки сміливому розрізу до самого стегна.

Річ у тому, що Філіп Кіркоров вирішив оголосити про свій новий проект для конкурсу "Євробачення-2021", в якому він об'єднався з молдавською актрисою і співачкою Гордієнко Наталією. Саме вона позувала на знімку поруч зі знаменитим Кіркоровим і вражала ніжним личком і тонким силуетом.

"Так! Тепер це офіційно! Ми збираємося підкорювати Євробачення 2021 разом з @natalitsa з Молдови",- підписав свою публікацію Філіп Кіркоров, викликавши непідробний інтерес до цієї події у своїх фанатів.

"Удачі! Чекаємо високих результатів! Тільки вперед!", "Круто! Молодці!", "Ось це новина дня, дуже чекаємо!", "Перемога у ваших руках!", " Молдова, вперед за першим місцем", " WOW", - написали натхнені шанувальники у своїх коментарях.

Нагадаємо, всюдисущого Кіркорова помітили з акторами "Сватів" і рознесли за жадібність:"Захотілося грошей ще заробити..."

Як повідомляла Politeka, Пугачову і Кіркорова наздогнала звістка про смерть близької людини, подробиці трагедії: "Господи, Саша..."

Також Politeka писала, що Собчак накинулася на Кіркорова через підтримку Путіна, в Росії гримить скандал: "Філіп, а де було..."