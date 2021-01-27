Популярна українська співачка Наталія Могилевська підкорила шикарним виглядом у леопардовій шубці

Наталя Могилевська у своєму Instagram здивувала досить розв'язною позою в незвичайному ракурсі та порадувала фанатів свіжим виглядом, пише Politeka.net.

45-річна Могилевська останнім часом все більше зачаровує фанатів незвичайним стилем: співачка змінила імідж і приміряє нестандартні для неї образи. Цього разу на своїй сторінці вона показала знімок, зроблений в образі співачки з її останнього кліпу "Натусик".

На фотографії Наталія Могилевська позує напівлежачи на білому шкіряному диванчику. На ній надітий білосніжний костюм з відкритими плечима, що дозволяє розглянути її ключиці і досить помітну зону декольте.

Співачка лежить, зігнувши одну ногу в коліні і відвівши її трохи в сторону. Наталя Могилевська зухвало дивиться в камеру і злегка посміхається куточками губ. При цьому викликає образ доповнюють хутряна шубка з леопардовим принтом, накинута на плечі, і довгий мікрофон, оформлений під того ж леопарда.

Наталя Могилевська запропонувала шанувальникам вибрати одне з чотирьох фото, які вона показала в публікації. Знімки були однаковими, але два варіанти були запропоновані в кольорі, а в інших зірка використовувала класичну монохромну гамму.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники, як і завжди, прийшли в захват від знімків співачки та у своїх коментарях відзначили її чудову зовнішність і шикарний образ.

"Леопард це моя слабкість! Дуже красиво!", "Відмінно виглядаєте" ,"Як завжди: все!!!", "Моя шикарна Натусик!", "Супер красуня!", "Будь-який образ підходить", "Красу нічим не зіпсувати, браво", "Наталі, ви супер", - написали фоловери під соковитою публікацією Наталії Могилевської.

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